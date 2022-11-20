Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьябархат
- Цветсерый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Шторы Жаккард
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Кресло Декстер травяной
Пуф Мира большой фуксия
Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат