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Стул Napoli, светло серый - фото 1

Стул Napoli, светло серый

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 0909
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете CreamCream
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 666666
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 0404
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете ecruecru
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 1414
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 88
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 4141
Стул Napoli, светло серый - обивка в цвете 2626
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