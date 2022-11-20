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Банкетка Дион кожзам темно-серый

Артикул: CH-036-221
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота470 мм
  • Вес5 кг
  • Объем0.115 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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