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Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая - фото 1Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая - фото 2Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая - фото 3Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая - фото 4

Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая

13 оценок
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Банкетка лофт Фрайди

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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