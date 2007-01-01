Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
26 оценок
11 99073
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро - фото 1Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро - фото 2Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро - фото 3Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро - фото 4Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро - фото 5
Распродажа

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

Артикул: CH-004-326
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота460 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро
Фотография товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото
Фотография товара Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Банкетка серая сидушка , каркас chrome металл (мягкая сидушка, металлическое основание)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота460 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний, серебряный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки10.6 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики1020
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49069
51 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро

26
  • серый, серебряный
  • синий, серебряный
  • бежевый, золотой
  • черный, золотой
В наличии 4 шт.
Фотография товара Банкетка Лофт 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Лофт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Банкетка Лофт 2

41
Фотография товара Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Банкетка Исэ, орех, рогожка зеленая

84
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 6909
14 990 ₽

Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки

11
  • терракот
  • серый
  • бежевый
В пути 80 шт.
Фотография товара Банкетка Ноотропик, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, светло-коричневый

15
Фотография товара Банкетка Ноотропик, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, винный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, винный

10
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, коричневый

9
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, оливковый

7
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, синий

8
Фотография товара Банкетка Сеттл, массив береза, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сеттл, массив береза, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Банкетка Сеттл, массив береза, андрис

13
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002Р

10
  • Вешалка-плечики НВП-001
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Стеллаж Малта для лыж из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Стеллаж Малта для лыж из нержавейки

14
Фотография товара Вешало Валлетта для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Валлетта для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Вешало Валлетта для одежды

8
Фотография товара Вешалка гардеробная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка гардеробная, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Вешалка гардеробная

13
Настоящее фото товара Вешалка напольная Хук темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Хук темный орех

46
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам черная

39
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Вешалка-плечики ВП-007, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Вешалка-плечики ВП-007

9
  • Вешалка-плечики ВП-001
  • Вешалка-плечики ВП-002
  • черный
  • Вешалка-плечики ВП-005
Фотография товара Вешалка Патриция от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Патриция, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Вешалка Патриция

7
Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис 1-1 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Вешалка напольная Офис 1-1 белый

50
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка Power Line от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Power Line, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Вешалка Power Line

43

Другие товары из раздела банкетки

Распродажа
Фотография товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 89064
45 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

26
  • серый, серебряный
  • синий, серебряный
  • бежевый, золотой
  • черный, золотой
В наличии 5 шт.
Фотография товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Банкетка Robela с ящиком, серый шенилл

12
  • синий
  • серый
Фотография товара Банкетка Taks, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Taks, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Банкетка Taks, велюр, молочный

26
В наличии 1 шт.В пути 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Банкетка Сторми с ящиком, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 69036
11 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Сторми с ящиком, темно-серый

26
  • темно-серый
  • серый
  • темно-синий
  • бежевый, серый
В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Банкетка мягкая, велюр, металл, золото, серая хаки, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Банкетка мягкая, велюр, металл, золото, серая хаки

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Банкетка Сатори, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Сатори, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Банкетка Сатори, оранжевый

7
Фотография товара Банкетка Ноотропик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Ноотропик, серый

10
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, бежевый

7
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, светло-серый

10
Фотография товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Ноотропик, с ящиком, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Банкетка Ноотропик, с ящиком, зеленый

8

Товар в корзине

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
от 11 990
42 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002Р

10
  • Вешалка-плечики НВП-001
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Стеллаж Малта для лыж из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Стеллаж Малта для лыж из нержавейки

14
Фотография товара Вешало Валлетта для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Валлетта для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Вешало Валлетта для одежды

8
Фотография товара Вешалка гардеробная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка гардеробная, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Вешалка гардеробная

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности