Характеристики товара
Описание
Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 102*48*19
Вес брутто: 10,6 кг.
Объем: 0,093
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина990 мм
- Глубина455 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсиний, серебряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки10.60 кг