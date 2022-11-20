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Банкетка Чанат

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина315 мм
  • Вес6.5 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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