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Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
26 оценок
16 89061
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 1Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 2Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 3Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 4Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 5Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 6Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 7Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 8Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 9Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро - фото 10
Распродажа

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

Артикул: CH-004-325
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота460 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота460 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, серебряный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки10.6 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики1020
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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