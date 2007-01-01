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          Банкетки

          от 1 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка ПФ-11 черная
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка ПФ-11 белая
          Настоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Джови серо-синяя
          Настоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Джови белая
          Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
          3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Ретро с ящиком
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          21 990 ₽24 799 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
          Настоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
          Настоящее фото товара Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          12 990 ₽16 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          26 390 ₽29 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          26 390 ₽29 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          29 990 ₽37 399 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото
          Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          29 990 ₽37 399 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Банкетка лофт Абингтон, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка лофт Абингтон
          Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
          16 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Адрасман
          Настоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Акамбаро
          Настоящее фото товара Банкетка Алагуела, произведённого компанией ChiedoCover
          14 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Алагуела
          Настоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
          14 040 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Алегрете
          Настоящее фото товара Банкетка Аликанте, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка Аликанте
          Настоящее фото товара Банкетка Леон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Леон
          Настоящее фото товара Банкетка Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Порту
          Настоящее фото товара Банкетка Minimal, произведённого компанией ChiedoCover
          24 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Minimal
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Банкетка Wales, произведённого компанией ChiedoCover
          59 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Wales
          Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
          27 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Brooklyn
          Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
          20 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Амарилло
          Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Амристар
          Настоящее фото товара Банкетка Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Луиза
          Настоящее фото товара Банкетка Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Элегия
          Настоящее фото товара Банкетка Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Оксфорд
          Настоящее фото товара Банкетка мягкая 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка мягкая 80 см
          Настоящее фото товара Банкетка Клеопатра, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Клеопатра
          Настоящее фото товара Банкетка экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка экокожа
          Настоящее фото товара Банкетка Клеопатра 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Клеопатра 60 см
          Настоящее фото товара Банкетка 11 К, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка 11 К
          Настоящее фото товара Банкетка нежравейка, произведённого компанией ChiedoCover
          15 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка нежравейка
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Банкетка 07 ЧГН, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка 07 ЧГН
          Настоящее фото товара Скамья Классика 2/2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамья Классика 2/2
          Настоящее фото товара Скамья Классика 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
          36 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья Классика 3/2
          Настоящее фото товара Скамья Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          18 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Прима
          Настоящее фото товара Скамья Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Шевалье
          Настоящее фото товара Скамья Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Шевалье 1/1
          Настоящее фото товара Скамья Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Шевалье 2
          Настоящее фото товара Скамья Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Шевалье 3

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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