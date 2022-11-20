Характеристики товара
Описание
Материал: массив бука
Высота: 470 мм
Длина: 550 мм
Ширина: 350 мм
Соединения шиповые клеевые.
Для дополнительной прочности используются косынки.
Материал: массив бука
Высота: 470 мм
Длина: 550 мм
Ширина: 350 мм
Соединения шиповые клеевые.
Для дополнительной прочности используются косынки.
Чехол 43, съемная обивка для стула
Каркас для стула С1
Каркас для стула С2
Каркас для стула С3
Каркас для стула С4
Каркас для стула С-4А
Каркас для стула С5
Каркас для стула С-5А
Каркас для стула С6
Каркас для стула С8
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