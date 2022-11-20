Банкетка Болейн с ящиком велюр серый

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Банкетка Болейн с ящиком велюр бежевый

Характеристики товара

Описание

Стильная модель банкетки в обивке из мягкого велюра, прекрасно дополнит интерьер спальни или прихожей. Изящные ножки выполнены из металла в золотом цвете. Под сидением имеется ящик для хранения необходимых вещей. На ножках предусмотрены мягкие накладки, которые предотвращают повреждения напольного покрытия.
Высота банкетки: 42 см. Ширина: 110 см. Глубина: 42 см

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 112*30*40
Вес брутто: 14,200
Объем: 0,134

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес14,2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветсерый

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