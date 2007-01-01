Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина1100 мм
- Высота420 мм
- Вес12.8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки14.2 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики1120
- Изделия стопируютсяНет