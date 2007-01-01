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Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 1Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 2Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 3Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 4Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 5Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 6Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 7Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро - фото 8
Реальное изображение товара 1 Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро производства ChiedoCover

Банкетка Инсигния, экокожа Nitro Beige, каркас металл RAL серебро

Артикул: CH-056-755
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина990 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серебряный
  • Обивкаэкокожа

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