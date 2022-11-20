Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес7.5 кг
- Объем0.079 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияКитай
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