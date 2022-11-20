Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710/920 мм
- Высота спинки120 мм
- Ширина450 мм
- Глубина320 мм
- Вес6.2 кг
- Цветкрасный
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кросс-кантри c подушкой