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Стул полубарный пластиковый Kate, черный

Артикул: CH-052-670
11 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.379 м3

Вес брутто: 23.7 кг

Размер упаковки: 480х680х1160 мм

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота875 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

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