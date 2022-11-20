Характеристики товара
Описание
Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.379 м3
Вес брутто: 23.7 кг
Размер упаковки: 480х680х1160 мм
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина465 мм
- Высота875 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия