Характеристики товара
Описание
Барный стул САТУРН со спинкой непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу,
Основа барного стула САТУРН - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы мягкого сидения и спинки с хромированным ободом обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,12;
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 17,7.
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса: Хром;
- Конструкция: Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина390 мм
- Глубина480 мм
- Вес6,6 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай