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Стул барный САТУРН, красный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул САТУРН со спинкой непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу,
Основа барного стула САТУРН - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы мягкого сидения и спинки с хромированным ободом обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,12;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 17,7.

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса: Хром;
  • Конструкция: Сборно-разборная
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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