Товар в корзине. Перейти
Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр - фото 1Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр - фото 2Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр - фото 3Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр - фото 4Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр - фото 5

Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Lagos, черный, экокожа
Стул барный Lagos, черный, экокожа
Следующий Стул барный Berlin, оливковый, велюр
Стул барный Lagos, черный, экокожа

Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Oslo, светло-коричневый, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: светло - коричневый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 580
Глубина, мм: 570
Высота, мм: 810
Высота макс, мм: 930
Глубина сидения, мм: 430
Высота до сидения мин., мм: 400
Высота до сидения макс., мм: 510
Максимальная нагрузка: до 120 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810-930 мм
  • Высота до сиденья400-510 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес9.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки59/40/78 см
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул барный Berlin, оливковый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 79018
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, оливковый, велюр

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, шоколадный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 79018
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, шоколадный, велюр

В наличии 27 шт.
Кресло поворотное Oslo, пыльная роза, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, пыльная роза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 890 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, пыльная роза, велюр

Настоящее фото товара Стул барный Berlin, капучино, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 79018
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, капучино, велюр

В наличии 17 шт.
Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 29015
16 790 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюр

В наличии 9 шт.
Кресло поворотное Paris, светло-серый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Paris, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 29026
19 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Paris, светло-серый, велюр

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 79018
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса черный

Кресло поворотное Paris, винный, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Paris, винный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 29015
16 790 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Paris, винный, велюр

В наличии 16 шт.
Стул барный Berlin, терракотовый, велюрНастоящее фото товара Стул барный Berlin, терракотовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 79018
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, терракотовый, велюр

Стул барный Saba, темно-серый, велюрНастоящее фото товара Стул барный Saba, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
15 79011
17 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Saba, темно-серый, велюр

В наличии 12 шт.
Другие товары из разделапо профессиям
Стул барный Saba, светло-серый, велюрНастоящее фото товара Стул барный Saba, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
15 79011
17 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Saba, светло-серый, велюр

В наличии 13 шт.
Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
21 29017
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр

В наличии 68 шт.
Кресло поворотное Caesar, светло-бежевый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, светло-бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
21 29017
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Caesar, светло-бежевый, велюр

В наличии 68 шт.
Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
С этим товаром покупают
Стол Tulip D100 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Tulip D100 белый

В наличии 96 шт.
Стол складной Линц темное деревоНастоящее фото товара Стол складной Линц темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
11

Стол складной Линц темное дерево

Настоящее фото товара Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена
10

Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике

Настоящее фото товара Стул Herrick темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
15

Стул Herrick темно-серый

Стул АленияНастоящее фото товара Стул Аления, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
7

Стул Аления

Стол Пандора 160-240*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Пандора 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
90 99021
114 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Пандора 160-240*90 керамика темная

В наличии 25 шт.
Стул Кромвель NEW синийНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW синий

В наличии 100 шт.