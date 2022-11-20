Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалспандекс, стрейч
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Чехол 01 белый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Полукресло Шарри
Полукресло Лилия, желто-бирюзовый
Полукресло Шарри, цвет платина
Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2
Чехол для стола 05, фиолетовый
Чехол для стола 05, желтый
Чехол для стола 05, белый
Чехол для стола 03, фиолетовый
Чехол для стола 03, темно-синий
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
Чехол для стола 01, 1200x600, черный
Чехол для стола 01, 1500х800, белый
Чехол 08, спандекс коричневый