Товар в корзине. Перейти
Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 1Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 2Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 3Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 4Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 5Полубарный стул Алст темно-серый / черный - фото 6

Полубарный стул Алст темно-серый / черный

Артикул: CH-035-853
47 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый
Фотография товара Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый от компании ChiedoCover.
Следующий Полубарный стул Алст светло-серый / черный
Фотография товара Полубарный стул Алст светло-серый / черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ширина: 50
Глубина: 56
Высота: 100
Ширина сиденья: 47
Глубина сиденья: 40
Высота сиденья: 60
Высота спинки: 39 см
Высота подножки: 20 см

Цвет: темно-серый велюр (velutto 32 ) (velutto 32 )
Максимальная нагрузка: до 100 кг

Количество мест: 1
Количество в упаковке: 2
Вес 20 кг
Объем 0,5 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес9 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Ститч велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ститч велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 30955
18 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Ститч велюр изумрудный

63
Фотография товара Барный стул Scaff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Scaff, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Барный стул Scaff

68
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Эден-Б, барный с овальной мягкой спинкой из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Стул Эден-Б, барный с овальной мягкой спинкой из дерева

46
Фотография товара Стул барный Кристалл WX бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX бордо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX бордо

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Тейлор, велюр жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Тейлор, велюр жёлтый

99
Фотография товара Стул полубарный UNO, бархат зелёный / чёрный профиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный UNO, бархат зелёный / чёрный профиль, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена

Стул полубарный UNO, бархат зелёный / чёрный профиль

92
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork

41
Фотография товара Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные

40
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

11
Распродажа
Фотография товара Стул барный Гранд серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гранд серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
10 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Гранд серо-бежевый

9
В наличии 34 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый

45
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от59026
790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
29 69016
35 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин бежевый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин бежевый, 2см

6
В наличии 80 шт.
Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый

47
В наличии 8 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Чехол 08 белый бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 белый бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Чехол 08 белый бифлекс

43
В наличии 363 шт.
Фотография товара Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень, произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
Оптовая цена

Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень

37
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от26028
360 ₽

Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне

45
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Барный стул Mint, синий, без отстрочки

50
Фотография товара Табурет барный Дежавю КР Б от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Дежавю КР Б, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Табурет барный Дежавю КР Б

144
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, желтый

46
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Белое, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Белое

37
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Martin светло-коричневая экокожа ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 500 ₽Оптовая цена

Стул барный Martin светло-коричневая экокожа ножки черные

49
Фотография товара Барный стул Бомба, бежевый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Барный стул Бомба, бежевый глянец

38
В наличии 19 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Дарина, черный велюр с золотыми пайетками, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, черный велюр с золотыми пайетками, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул барный Дарина, черный велюр с золотыми пайетками, цвет основания золото

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром

11

Товар в корзине

Полубарный стул Алст темно-серый / черный
Полубарный стул Алст темно-серый / черный
от 6 190
10 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый

45
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от59026
790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
29 69016
35 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
В наличии 1 шт.