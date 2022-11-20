Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина370 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес8.43 кг
- Объем0.102 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияКитай
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