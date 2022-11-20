Характеристики товара
Описание
На тележку можно вместить до 10 стульев. Минимальная партия от 4 шт
В упаковке по 4 штуки.
Габариты: 480х38х870мм.
Вес: 17,5кг.
Стулья Arkua: https://chiedocover.ru/product/stul-skladnoy-arkua
На тележку можно вместить до 10 стульев. Минимальная партия от 4 шт
В упаковке по 4 штуки.
Габариты: 480х38х870мм.
Вес: 17,5кг.
Стулья Arkua: https://chiedocover.ru/product/stul-skladnoy-arkua
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