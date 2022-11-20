Товар в корзине. Перейти
Тележка для складных стульев Arkua - фото 1

Тележка для складных стульев Arkua

Артикул: CH-053-553
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
Следующий Тележка для банкетных стульев ТБС01
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

Характеристики товара

Описание

На тележку можно вместить до 10 стульев. Минимальная партия от 4 шт

В упаковке по 4 штуки.

Габариты: 480х38х870мм.

Вес: 17,5кг.

Стулья Arkua: https://chiedocover.ru/product/stul-skladnoy-arkua

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Тележка для прямоугольных столовНастоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для прямоугольных столов

46
Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Тележка для малых прямоугольных столовНастоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Тележка для стульев

38
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
57 990

Тележка для складных стульев

42
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, малая, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Тележка для складных стульев, малая

37
Тележка для банкетных стульев ТБС01, чернаяНастоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Системе хранения «Плияж лайт»Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
28 290
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Складной стол Виктория 180

147
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

42
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стул Кристалл Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
20 5905
21 590 ₽Оптовая цена

Стул Кристалл Красный, пластиковый

40
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 6905
6 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Виктория 150

114
В наличии 50 шт.
Распродажа
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

124
В наличии 37 шт.
Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золотоНастоящее фото товара Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото

96
В наличии 23 шт.
Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под деревоНастоящее фото товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево

84
В наличии 17 шт.
Стул Копенгаген желтая ткань ножки под темное деревоНастоящее фото товара Стул Копенгаген желтая ткань ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген желтая ткань ножки под темное дерево

72
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитромНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 78025
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

31
В наличии 12 шт.
Кресло Gentry, серыйНастоящее фото товара Кресло Gentry, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Кресло Gentry, серый

38
В наличии 49 шт.

Другие товары из раздела тележки для столов и стульев

Настоящее фото товара Тележка для транспортировки столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки столов

151
Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Тележка для хранения столов

116

Товар в корзине

Тележка для складных стульев Arkua
Тележка для складных стульев Arkua
от 43 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Складной стол Виктория 180

147
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

42
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стул Кристалл Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
20 5905
21 590 ₽Оптовая цена

Стул Кристалл Красный, пластиковый

40
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 6905
6 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Виктория 150

114
В наличии 50 шт.