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Дизайнерское кресло из кашемира, зеленое

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Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Обивкаткань, кашемир
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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