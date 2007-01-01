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Настоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый
38 оценок
64 09036
99 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

Артикул: CH-028-131
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина1150 мм
  • Ширина815 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Lobster - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1150 мм
  • Ширина815 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота940 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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