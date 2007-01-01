Характеристики товара
Описание
Кресло Lobster - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1150 мм
- Ширина815 мм
- Глубина920 мм
- Высота940 мм
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет