Характеристики товара
Описание
Кресло в классическом стиле на высоких элегантных металлических опорах. Предназначено для небольших зон отдыха и ожидания, интерьеров отелей и гостиниц.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина760 мм
- Глубина740 мм
Кресло в классическом стиле на высоких элегантных металлических опорах. Предназначено для небольших зон отдыха и ожидания, интерьеров отелей и гостиниц.
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