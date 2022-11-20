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Кресло Анкона

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Барное кресло Cup Cognac белое с красным
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Барное кресло Cup Cognac белое с красным

Характеристики товара

Описание

Кресло в классическом стиле на высоких элегантных металлических опорах. Предназначено для небольших зон отдыха и ожидания, интерьеров отелей и гостиниц.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина740 мм

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