7 990₽
Стул Амбрелла, поворотный механизм, белый, каркас черный
В наличии 35 шт.
от34 990₽
Оптовая цена
Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый
В наличии 51 шт.
4 190₽
Оптовая цена
Стул на металлокаркасе Рек, золотой, черный
9 190₽
Оптовая цена
Стул Терра Конус, зеленый
В наличии 12 шт.
от10 990₽
Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец
4 290₽
Оптовая цена
Стул Майло, рогожка, розовый
В наличии 9 шт.
19 190₽
Оптовая цена
Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый
В наличии 59 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 690₽2
6 790 ₽
Стул Гаага, зебра
МИНПРОМТОРГ
8 990₽
Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево
7 990₽
Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый
В наличии 16 шт.