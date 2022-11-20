Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

4.7
10 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Следующий Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Выполненные заказы

Полукресло Лилия, scandinavia swedish beige, celesta 41, цвет ножек-светлый орех
Полукресло Лилия, scandinavia swedish beige, celesta 41, цвет ножек-светлый орехПолукресло Лилия, scandinavia swedish beige, celesta 41, цвет ножек-светлый орех
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220
12

Чехол для стола 03

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 920
15

Чехол для стола 16

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 70 шт.
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из раздела

Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муарНастоящее фото товара Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 240
6Хит

Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар

Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION redНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
10Хит

Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 90 шт.
Стул Хит 20мм - золото, ChateauНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9408
2 090 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau