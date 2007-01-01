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Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая
51 оценка
11 39027
15 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 1Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 2Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 3Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 4Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 5Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая - фото 6
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Реальное изображение товара 1 Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая производства ChiedoCover
Распродажа

Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая

Артикул: CH-025-090
51 оценка
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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