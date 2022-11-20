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Стул Praga, латте

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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья серии Praga идеально подойдут для размещения в прихожей или на кухне. Для еще более яркого дизайнерского решения можно сочетать их с диванчиком из той же серии. Двухцветный дизайн стула со спинкой нейтрален, поэтому с его помощью можно разбавить яркий интерьер или дополнить натуральный современный.

Обивка стула — внутри рогожка, при этом материал обработан так, чтобы он оставался мягким, уютным и комфортным. Снаружи — гладкая фактура. Купить стулья Praga — идеальное решение как для небольшой городской квартиры, так и для шикарного загородного дома.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

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