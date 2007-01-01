Характеристики товара
Описание
Кресло Джакаре - современная модель для кафе и офисов.
Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.
Преимущества:
- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1210 мм
- Ширина950 мм
- Глубина810 мм
- Высота640 мм
- Высота до сиденья100 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет