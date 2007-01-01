Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Джакаре, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Джакаре, натуральная кожа
50 оценок
112 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 1Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 2Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 3Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 4Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 5Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 6Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 7Кресло Джакаре, натуральная кожа - фото 8
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Джакаре, натуральная кожа производства ChiedoCover

Кресло Джакаре, натуральная кожа

Артикул: CH-050-623
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина1210 мм
  • Ширина950 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота640 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Френд, велюр бордо
Фотография товара Кресло Френд, велюр бордо от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Роза Вейв
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Джакаре - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1210 мм
  • Ширина950 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота640 мм
  • Высота до сиденья100 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290

Кресло Клуб

48
Распродажа
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49014
18 000 ₽

Кресло Виго

34
  • Кресло Виго
  • Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05

47
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван кресло Лимерик для ресторана

95
Настоящее фото товара Кресло Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Кресло Оскар

32

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак

10
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный

7
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
Фотография товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, агата компаньон

9
  • бежевый, золотой
  • желтый, бежевый, золотой
  • коричневый, золотой, разноцветный, темно-коричневый
Фотография товара Стул Тиффани, велюр Monaco 01, ножки металл RAL 9003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, велюр Monaco 01, ножки металл RAL 9003, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стул Тиффани, велюр Monaco 01, ножки металл RAL 9003

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон блу, металл

5
Фотография товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Арман, велюр графит, каркас белый

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Verno, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Verno, зеленый

99
В пути 3092 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, желтый

38
  • розовый
  • желтый
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
Хит
Фотография товара Кресло Харви светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99026
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло Харви светло-серый

26
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 темно-серый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Токат

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Ессио, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессио, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69027
15 990 ₽

Кресло Ессио, серый

26
  • серый
  • серебряный
  • Кресло Ессио, зеленый
В наличии 2 шт.В пути 84 шт.
Настоящее фото товара Кресло Шеврон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Шеврон, серый

15
В пути 605 шт.
Фотография товара Кресло Фаунт, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фаунт, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
90 090

Кресло Фаунт, серый, черный

7
Фотография товара Кресло Люстер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Люстер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
152 890

Кресло Люстер, серый

10

Товар в корзине

Кресло Джакаре, натуральная кожа
Кресло Джакаре, натуральная кожа
от 112 790
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак

10
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, велюр, серый, черный

7
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный

6
В наличии 8 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности