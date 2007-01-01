Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, которые украшенны красивой строчкой. Это добавляет креслу интересную фактуру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес12.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Размер упаковки66/54/58 см
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет