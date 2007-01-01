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Настоящее фото товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань
36 оценок
25 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань - фото 1Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань - фото 2Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань - фото 3Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань - фото 4

Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань

Артикул: CH-030-795
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, которые украшенны красивой строчкой. Это добавляет креслу интересную фактуру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес12.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Размер упаковки66/54/58 см
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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