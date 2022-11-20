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Комплект мебели Модерн

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Характеристики товара

Описание

Состав комплекта: Стул Кьявари деревянный, Стол Лидер 3, Кресло Martin, Кашпо Dekollete 36

Стул Кьявари Белый, деревянный:

Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия

Стол Лидер 3

Диаметр - от 1200 до 1800 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Кресло Martin

Высота - 470 мм
Ширина - 600 мм
Глубина - 630 мм

Кашпо Dekollete 36

Размеры: 500x500x180 мм

Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета обивки, каркаса, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером.

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Популярные варианты обивки

Комплект мебели Модерн - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 0909
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете LilacLilac
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете WhiteWhite
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете CreamCream
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 666666
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 0404
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете ecruecru
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете chocolatechocolate
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 1414
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 88
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 4141
Комплект мебели Модерн - обивка в цвете 2626
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