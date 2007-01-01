Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Руби, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби, велюр бежевый
94 оценки
5 49017
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби, велюр бежевый - фото 1Стул Руби, велюр бежевый - фото 2Стул Руби, велюр бежевый - фото 3Стул Руби, велюр бежевый - фото 4Стул Руби, велюр бежевый - фото 5Стул Руби, велюр бежевый - фото 6Стул Руби, велюр бежевый - фото 7Стул Руби, велюр бежевый - фото 8Стул Руби, велюр бежевый - фото 9Стул Руби, велюр бежевый - фото 10Стул Руби, велюр бежевый - фото 11Стул Руби, велюр бежевый - фото 12Стул Руби, велюр бежевый - фото 13
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
+99Реальное изображение товара 7 Стул Руби, велюр бежевый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Руби, велюр бежевый

Артикул: CH-021-183
94 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бастер, стальной каркас
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Олис, велюр серый
Фотография товара Стул Олис, велюр серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59060
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер охра

26
  • оранжевый
  • зеленый
  • бежевый, черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Чили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Чили

55
  • коричневый, черный
  • розовый
Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Emily, синий

80
Распродажа
Фотография товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19020
17 590 ₽Оптовая цена

Стул Bruno светло-серый, искусственный мех

8
  • серый
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый

9
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Wiesbaden, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, паутинка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Wiesbaden, паутинка

15
Фотография товара Стул Глоу бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Глоу бежевый, черный

14
  • бежевый, коричневый, темно-серый
  • коричневый
  • черный
  • антрацит
Настоящее фото товара Стул Сиерра вел, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Сиерра вел

13
  • бежевый
  • зеленый
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками, металл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Стул мягкий поворотный с подлокотниками, металл, черный, серый

6
Фотография товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Локи, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Локи, букле, бежевый

12
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Фотография товара Кресло Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Грейс

36
Фотография товара Кресло Локи 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 4

11
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

33
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 15 шт.
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, зеленый, золотой

11
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Beige

8
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 180
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

10
  • черный
  • серый
В наличии 39 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Меган, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул Меган, велюр темно-серый

26
  • зеленый
  • сиреневый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай, велюр Smoke, каркас белый

12
Фотография товара Стул Мартин, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Мартин, розовый

12
Фотография товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый

13
  • темно-серый
  • серый
Настоящее фото товара Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, шампань

5
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной

8
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, велюр фисташковый

13
Фотография товара Стул компьютерный Макс LB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Макс LB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул компьютерный Макс LB, черный

6
  • черный
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех

10
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый

12
В наличии 155 шт.

Товар в корзине

Стул Руби, велюр бежевый
Стул Руби, велюр бежевый
от 5 490
6 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Локи, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Локи, букле, бежевый

12
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, сакура

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Фотография товара Кресло Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Грейс

36

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности