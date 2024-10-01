Товар в корзине. Перейти
Фикса, белый - фото 1Фикса, белый - фото 2Фикса, белый - фото 3Фикса, белый - фото 4Фикса, белый - фото 5

Фикса, белый

Артикул: CH-067-403
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ёлка настольная Линчёпинг, белый
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Красный Бархат пластик, 180
Фотография товара Ель Красный Бархат пластик, 180 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Фонарь декоративный украсит и дополнит интерьер Вашего дома в любое время года. Необходимо, лишь менять наполнение. Хвойные ветки и новогодние игрушки, цветы и осенние листья. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Высота380 мм
  • Вес1,01 кг
  • Материалсосна
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки385 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1.30 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Chain №1, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Chain №1

43
Фотография товара Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк

49
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W

41
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 19031
25 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W

41
Фотография товара Светильник Валенсия, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Валенсия, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Светильник Валенсия, Венге

36
Фотография товара Зеркало Гийом silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Гийом silver, произведённого компанией ChiedoCover
от38 390
Оптовая цена

Зеркало Гийом silver

45
Настоящее фото товара Напольное зерало "Поллок" nickel, произведённого компанией ChiedoCover
от68 690
Оптовая цена

Напольное зерало "Поллок" nickel

45
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка SILBL

31
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от286 290

Ель Палисандр стекло, 210

11
New
Фотография товара Сани Висбю, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Висбю, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Сани Висбю, новогодний декор, бежевый

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01131, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Светильник подвесной KH01131

57
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стеновая панель Шалле, береза

44
Фотография товара Вешалка напольная Sliced ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Sliced ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Sliced ваниль

33
Фотография товара Подвесной светильник Буги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Буги

42
Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890

Зеркало в золотистой раме

30
Настоящее фото товара Панель с зеркалом Лабе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Панель с зеркалом Лабе

6
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-002, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-002

7
Распродажа
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29036
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190

46
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6030-4P Miya от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6030-4P Miya, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99041
26 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6030-4P Miya

38
В наличии 25 шт.
Фотография товара Фито стойка гортензия Салем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито стойка гортензия Салем, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Фито стойка гортензия Салем

31

Другие товары из раздела декор

Фотография товара Настольная лампа Ричард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Настольная лампа Ричард

33
Фотография товара Настольная лампа Гудзон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Гудзон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Настольная лампа Гудзон

31
Фотография товара Настольная лампа Джейми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Джейми, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Настольная лампа Джейми

33
New
Фотография товара Ёлка Лиллеборг настольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка Лиллеборг настольная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Ёлка Лиллеборг настольная

8
New
Фотография товара Елка настольная, настенная Мальмё от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная, настенная Мальмё, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Елка настольная, настенная Мальмё

5
New
Фотография товара Елка настольная Линчепинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная Линчепинг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Елка настольная Линчепинг

8
New
Фотография товара Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Сани Уппсала, новогодний декор, бежевый

9
New
Фотография товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый

6
New
Фотография товара Мальмё настольная, настенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мальмё настольная, настенная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Мальмё настольная, настенная

11
New
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый

11

Товар в корзине

Фикса, белый
Фикса, белый
от 1 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01131, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Светильник подвесной KH01131

57
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стеновая панель Шалле, береза

44
Фотография товара Вешалка напольная Sliced ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Sliced ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Sliced ваниль

33
Фотография товара Подвесной светильник Буги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Буги

42