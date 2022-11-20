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Композиция Caramel In Hoarfrost - фото 1

Композиция Caramel In Hoarfrost

Артикул: CH-052-718
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота340 мм
  • Цветкрасный, зеленый, золотой

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