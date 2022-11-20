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Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная подвесная люстра Dante в стильном исполнении. Прочный металлический каркас спиральной формы дополнен LED лентой мощностью 90 Вт. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. Благодаря удобному пульту управления можно отрегулировать цветовую температуру от 3000К до 6500К. Воздушный и лаконичный дизайн светильника идеальный вариант для освещения гостиной, спальни или зала.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 90 Вт.
  • Общая мощность светильника 90 Вт.
  • Световой поток 5040 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*43*12

Вес брутто:

Объем: 0,237

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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