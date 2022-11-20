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Подвесной светильник V2871-3P Brizzi 3*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник в стиле лофт. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе со стеклянными плафонами. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. В качестве источника света можно использовать лампы накаливая или LED с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.

  • Площадь освещения 9 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 37*33,5*23,5

Вес брутто: 2,1

Объем: 0,029

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина340 мм
  • Длина340 мм
  • Диаметр340 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой

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