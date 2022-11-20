Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в стиле лофт. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе со стеклянными плафонами. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. В качестве источника света можно использовать лампы накаливая или LED с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.
- Площадь освещения 9 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 37*33,5*23,5
Вес брутто: 2,1
Объем: 0,029
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина340 мм
- Длина340 мм
- Диаметр340 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой