Характеристики товара
Описание
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Материалстекло
- Цветголубой, белый
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
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