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Вешалка рейл на колесах - фото 1Вешалка рейл на колесах - фото 2

Вешалка рейл на колесах

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1500 мм

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