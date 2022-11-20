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Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой - фото 1Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой - фото 2Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой - фото 3Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой - фото 4Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой - фото 5

Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ковер станут вашему ребёнку и любимой игрушкой, и полем для тёплых и безопасных развлечений. Вам не придётся волноваться о том, что малыш замёрзнет или, упав, ударится о твёрдый пол 一 ковры достаточно плотные, чтобы предотвратить ушибы, а длинный пушистый ворс хорошо греет и сохраняет тепло. К тому же, он очень комфортный на ощупь и точно понравится маленькому исследователю. Изделия сотканы из надёжного и гипоаллергенного синтетического волокна. Оно полностью безопасно для детской кожи. А ещё, материал легко чистится, что очень важно для детской комнаты. Милые герои-зверюшки будут радовать ребёнка, да и у взрослых вызовут улыбку, создав в комнате особый уют.

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Основные характеристики

  • Длина1700 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота8 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой, белый, черный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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