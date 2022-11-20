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Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом - фото 1

Зеркало напольное Virtuos, береза с эффектом

11 оценок
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Зеркало напольное Virtuos, орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

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