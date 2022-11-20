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Кресло компьютерное детское Эльза розовый

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Кресло компьютерное детское Анна, розовый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 47*19*46

Вес брутто: 5,8

Объем: 0,039

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес4.8 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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