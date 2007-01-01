Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый
15 оценок
12 150
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый - фото 1Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый - фото 2Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый - фото 3Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый - фото 4Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый - фото 5

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

Артикул: CH-052-488
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Келес, велюр серый, голубой
Фотография товара Диван Келес, велюр серый, голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый

32
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый

5
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 180
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый

11
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый

11
В наличии 75 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Стайл желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Стайл желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Стайл желтый

14
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Стайл розовый

8
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99026
5 390 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Солэйс, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Солэйс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Кресло компьютерное Солэйс, коричневый

13
Фотография товара Кресло детское с подлокотниками Мотиф, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Мотиф, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло детское с подлокотниками Мотиф, серый

5
  • серый
  • розовый
  • голубой, белый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло детское без подлокотников Карафе, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Карафе, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло детское без подлокотников Карафе, голубой

10
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от85029
1 190 ₽

Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый

38
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

48
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол для барного стула, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для барного стула, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Чехол для барного стула, зеленый

47
  • серый
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6309
690 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая

46
Фотография товара Каркас кресла Куб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Куб, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Каркас кресла Куб

50
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, коричневый

44
Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
  • бежевый
  • черный
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела детские стулья

Акция
Фотография товара Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810
Оптовая цена

Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар

104
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 96 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 180
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый

26
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет детский Асулум, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Асулум, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Асулум, розовый

10
  • бирюзовый
  • розовый
  • Табурет детский Асулум, голубой
Фотография товара Табурет детский Асулум, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Асулум, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Асулум, голубой

6
  • бирюзовый
  • розовый
  • Табурет детский Асулум, голубой
Фотография товара Табурет детский Виал, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Виал, серый, произведённого компанией ChiedoCover
490

Табурет детский Виал, серый

6
  • бирюзовый
  • серый
  • розовый
Фотография товара Табурет детский Виал, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Виал, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
490

Табурет детский Виал, розовый

12
  • бирюзовый
  • серый
  • розовый
Фотография товара Стул детский Авенью, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский Авенью, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Стул детский Авенью, розовый

12
  • бирюзовый
  • розовый
  • Стул детский Авенью, голубой

Товар в корзине

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый
Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый
от 12 150
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от85029
1 190 ₽

Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый

38
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

48
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!
Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности