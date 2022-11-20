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Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 1Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 2Видеообзор полукресла Лилия с откручивающимися ножками - ChiedoCover - видео 3Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 4Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 5Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 6Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 7Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 8Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 9Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 10Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - фото 11

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань - Bella 07 и Bella 37

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый, белый

Популярные варианты обивки

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 0909
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 666666
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 0404
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 1414
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 88
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 4141
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки - обивка в цвете 2626
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Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки — выполненные заказы

Фотография товара Полукресло Лилия, Teddy 029, Teddy 004, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, Teddy 029, Teddy 004, цвет ножек-органикаФотография товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой велюр, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, оранжево-голубой велюр, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Полукресло Лилия, Bella 01, Bella 42, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, Bella 01, Bella 42, цвет ножек-лакФотография товара Полукресло Лилия, сине-серый велюр, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, сине-серый велюр, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Полукресло Лилия, сине-оранжевый велюр, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, сине-оранжевый велюр, цвет ножек-белыйФотография товара Полукресло Лилия, сине-бирюзовый велюр, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, сине-бирюзовый велюр, цвет ножек-белыйФотография товара Полукресло Лилия, велюр Bella 07, Bella 40, ножки чёрные с золотом от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, велюр Bella 07, Bella 40, ножки чёрные с золотомФотография товара Полукресло Лилия, Bella 05 Bella 11, цвет ножек -лак от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, Bella 05 Bella 11, цвет ножек -лакФотография товара Полукресло Лилия, велюр Bella 12, Bella 21, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, велюр Bella 12, Bella 21, ножки старинный орехФотография товара Полукресло Лилия, без отстрочки, металлические разборные ножки от компании ChiedoCover.Полукресло Лилия, без отстрочки, металлические разборные ножки
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