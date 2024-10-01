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Детский стульчик Fun chair red

Артикул: CH-063-929
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочные пластиковые Fun chair идеально подходят для игровых модулей или интерактивных игровых систем. Комбинируйте стулья в разных цветах для получения дополнительного веселого результата! Стулья легко складываются и доступны в следующих цветах: синий, тёмно-синий цвет, красный, желтый и зеленый.

Эргономичный дизайн стульчика нацелен на хорошую осанку детей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья290 мм
  • Вес1,7 кг
  • Материалпластик
  • Цветкрасный

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