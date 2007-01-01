Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый
11 оценок
14 180
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый - фото 1Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый - фото 2Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый - фото 3Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый - фото 4Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый - фото 5

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый

Артикул: CH-052-492
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/960 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Йода, голубой
Фотография товара Кресло для руководителя Йода, голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/960 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810
Оптовая цена

Стул Хит Детский, велюр Тедди 005, золото муар

104
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 96 шт.
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

12
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW детский белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 69067
4 990 ₽

Стул Eames DSW детский белый

14
В наличии 320 шт.
Фотография товара Табурет детский Джетти, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Джетти, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590

Табурет детский Джетти, желтый

10
  • желтый
  • бирюзовый
  • розовый
Фотография товара Табурет детский Асулум, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Асулум, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Асулум, голубой

6
  • бирюзовый
  • розовый
  • Табурет детский Асулум, голубой
Фотография товара Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, голубой

11
  • Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, голубой
  • розовый
  • серый
В наличии 244 шт.
Фотография товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Кресло детское с подставкой для ног Харри, розовый

5
  • бежевый
  • розовый
  • Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой
В наличии 643 шт.
Фотография товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой

7
  • бежевый
  • розовый
  • Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой
В наличии 452 шт.
Фотография товара Кресло подростковое Хоир, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Хоир, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Кресло подростковое Хоир, зеленый

10
  • серый
  • синий, серый
  • зеленый
В наличии 15 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 73, журавинка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 73, журавинка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол на стул 73, журавинка бежевый

42
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на стул 41, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 41, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Чехол на стул 41, журавинка белый

42
Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, желтый

39
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стул Франкфурт, велюр серый

35
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая

44

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой

15
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый

11
В наличии 75 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Стайл желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Стайл желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Стайл желтый

14
В наличии 89 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Стайл розовый

8
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый

26
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99026
5 390 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет детский Асулум, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Асулум, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Асулум, розовый

10
  • бирюзовый
  • розовый
  • Табурет детский Асулум, голубой
Фотография товара Табурет детский Виал, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Виал, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
490

Табурет детский Виал, розовый

12
  • бирюзовый
  • серый
  • розовый
Фотография товара Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, серый

14
  • Кресло детское с подставкой для ног Скаттл, голубой
  • розовый
  • серый
В наличии 82 шт.

Товар в корзине

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый
Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый
от 14 180
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 73, журавинка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 73, журавинка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол на стул 73, журавинка бежевый

42
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности