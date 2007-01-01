Характеристики товара
Описание
Комплект Polini kids растущая парта-трансформер M1 75х55 см и стул регулируемый L, белый-макиато. Мебель дополняет друг друга, позволяет организовать удобное рабочее место для ребенка от 6 лет.
Парта:
- -растет вместе с ребенком,
- -сглаженные углы,
- -встроенный пенал,
- -соответствует европейским стандартам качества и безопасности,
- -регулируемый угол наклона в 6 положениях до 27 градусов,
- -5 положений высоты: 53см, 59см, 64см, 71см, 76см.
- -способствует хорошей осанке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал столешницыЛДСП
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет