Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Polini kids, белый макиато
12 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели Polini kids, белый макиато - фото 1Комплект мебели Polini kids, белый макиато - фото 2

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

Артикул: CH-057-167
12 оценок
Основные характеристики
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, белый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10, 1200x500
Фотография товара Стол Лидер 10, 1200x500 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол ученический Лама
Фотография товара Стол ученический Лама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект Polini kids растущая парта-трансформер M1 75х55 см и стул регулируемый L, белый-макиато. Мебель дополняет друг друга, позволяет организовать удобное рабочее место для ребенка от 6 лет.

Парта:

  • -растет вместе с ребенком,
  • -сглаженные углы,
  • -встроенный пенал,
  • -соответствует европейским стандартам качества и безопасности,
  • -регулируемый угол наклона в 6 положениях до 27 градусов,
  • -5 положений высоты: 53см, 59см, 64см, 71см, 76см.
  • -способствует хорошей осанке.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Варианты размеров:

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Парта750550530; 590; 640; 710; 760
Стул470380755 - 835
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY ALTA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY ALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY ALTA

136
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
15 1902
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия

85
Фотография товара Кресло поворотное, розовый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, розовый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Кресло поворотное, розовый, сетка

65
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Розовый

12
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый

5
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style светло-серый

5
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул пластиковый детский Kidy, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Kidy, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Стул пластиковый детский Kidy, голубой

12
Фотография товара Кресло ТопЧеирс Мила голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ТопЧеирс Мила голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Кресло ТопЧеирс Мила голубой

15
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло подростковое Resolved, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Кресло подростковое Resolved, розовый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс бирюзовый

44
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, белая

36
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий

45
Фотография товара Подушка для кресла Роум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для кресла Роум, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Подушка для кресла Роум

6
В наличии 76 шт.
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, розовый

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810
Оптовая цена

Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар

104
Фотография товара Стульчик для кормления, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, голубой

32
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый

12
В наличии 98 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет желтый

13
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style голубой

13
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style желтый

14
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style розовый

8
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Комплект детской мебели Pet collection set, произведённого компанией ChiedoCover
от81 790

Комплект детской мебели Pet collection set

7
Фотография товара Кресло поворотное Dino, розовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Dino, розовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло поворотное Dino, розовый, ткань

14
Фотография товара Стул детский Авенью, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский Авенью, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Стул детский Авенью, мятный

6

Товар в корзине

Комплект мебели Polini kids, белый макиато
Комплект мебели Polini kids, белый макиато
от 13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс бирюзовый

44
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, белая

36
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности