Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота830/950 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья330/430 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой
- Обивкаткань
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет