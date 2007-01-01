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Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой
15 оценок
12 150
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Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой - фото 1Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой - фото 2Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой - фото 3Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой - фото 4Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой - фото 5

Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой

Артикул: CH-052-490
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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