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Кресло Поларис коричневый

Артикул: CH-053-540
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Новинка коллекции уютных мягких кресел – элегантное кресло для гостиной или спальни Поларис. Изюминкой кресла стали характерные для стиля сканди высокие ножки, мебельная ткань рогожка мелкого плетения и геометрический декор-стежка. Данная модель мягкой мебели представлена в 3-х приглушенных тонах, идеально вписывающихся в любой интерьер. Кресло в комнату имеет оптимально глубокую посадку, удачный угол наклона спинки и массивные подлокотники для комфорта и расслабления. Эластичный ППУ наполнитель для мебели мягкой отлично держит форму. Текстура опор мебельных из бука сочетается с общим исполнением. Кресло – мебель, необходимая в каждом доме. Наши дизайнерские кресла для дома отвечают тенденциям моды. Мы регулярно пополняем новую коллекцию каминных кресел для отдыха Leset, где каждый подберет мебель для квартиры и других помещений: эргономичное кресло в спальню или гостиную, ортопедическое кресло-глайдер, удобное офисное кресло. Выбирайте кресла комнатные от производителя из РФ!

Угол наклона спинки 105°
Толщина сиденья - 83
Высота от пола до сиденья - 490
Высота от пола до самой нижней части мягкого элемента - 200
Высота подлокотника от пола - 620
Ширина подлокотника - 140

Кол-во в упаковке: 1 Габариты упаковки ДхГхВ, мм: 700х800х800 Объем м3: 0,448 Вес нетто/брутто, кг: 27,5/30

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес27,5 кг
  • Обивкарогожка
  • КаркасДСП, ДВП, фанера, ножки - пиломатериал
  • Допустимая нагрузка90
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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