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Стул барный Ува L, серый/ шоколад

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый, коричневый

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