Характеристики товара
Описание
Чопорный и концептуально минималистический дизайн кресла, отлично впишется в любое пространство. Каркас основания выполнен из высококачественной березовой фанеры, обеспечивающий легкость и, вместе с тем, надежность конструкции. Износостойкость обивки из экокожи и простота ухода, позволит долго и без труда наслаждаться этим предметом интерьера.
Угол наклона спинки—110°.
Высота от пола до мягкой части сиденья—470 мм.
Длина подлокотника—585 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.
Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ШхГхВ мм: 400х920х700
Объем: 0,26
Вес нетто/брутто^ 12/13
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина950 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья830 мм
- Высота до сиденья900 мм
- Вес13 кг
- Обивка ППУ, ткань
- КаркасБерезовая фанера
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия