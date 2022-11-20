Характеристики товара
Описание
Классическое кресло-качалка для отдыха. Боковины и основание кресла выполнены из прочного материала и имеют лаконичную форму. Стиль и габариты кресла дают возможность без труда вписать его в любой интерьер.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина950 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес12 кг
- Обивкаткань V23
- КаркасБерезовая фанера
- Допустимая нагрузка110
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия