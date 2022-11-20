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Кресло-качалка Модель 67 Венге, ткань V 23

Артикул: CH-053-541
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическое кресло-качалка для отдыха. Боковины и основание кресла выполнены из прочного материала и имеют лаконичную форму. Стиль и габариты кресла дают возможность без труда вписать его в любой интерьер.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес12 кг
  • Обивкаткань V23
  • КаркасБерезовая фанера
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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