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Настоящее фото товара Комплект кресел Кватро, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект кресел Кватро
42 оценки
57 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект кресел Кватро - фото 1Комплект кресел Кватро - фото 2

Комплект кресел Кватро

Артикул: CH-004-705
42 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ширина 800х800 мм

высота 650 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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