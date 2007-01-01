Характеристики товара
Описание
ширина 800х800 мм
высота 650 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
ширина 800х800 мм
высота 650 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
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