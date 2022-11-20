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Кресло Филадельфия велюр черный

15 оценок

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Стул офисный Филиус экокожа коричневый

Характеристики товара

Описание

Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочный износостойкий велюр с точечным декором. Металлическая ножка регулируется по высоте и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне. Высота сиденья регулируется от 44 до 54 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 61-71 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*68*35
Вес брутто: 15
Объем: 0,183

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Основные характеристики

  • Высота960/1060 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина775 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки15 кг

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