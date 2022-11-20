Характеристики товара
Описание
Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочный износостойкий велюр с точечным декором. Металлическая ножка регулируется по высоте и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне. Высота сиденья регулируется от 44 до 54 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 61-71 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77*68*35
Вес брутто: 15
Объем: 0,183
Основные характеристики
- Высота960/1060 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Ширина700 мм
- Глубина775 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Вес13.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки15 кг