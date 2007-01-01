Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Филадельфия велюр черный
26 оценок
17 89044
31 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Филадельфия велюр черный - фото 1Кресло Филадельфия велюр черный - фото 2Кресло Филадельфия велюр черный - фото 3Кресло Филадельфия велюр черный - фото 4
Распродажа

Кресло Филадельфия велюр черный

Артикул: CH-015-914
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина775 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1110 мм
  • Глубина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шале велюр синий
Фотография товара Кресло Шале велюр синий от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Royal велюр бежевый
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло регулируемое Филадельфия черное обивка из велюра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина775 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1110 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, оранжево-голубой

78
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Фотография товара Кресло офисное Атум PU белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум PU белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло офисное Атум PU белый

6
Фотография товара Кресло офисное Амон S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон S, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное Амон S

14
Фотография товара Кресло Галу, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Галу, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Кресло Галу, желтое

12
Фотография товара Кресло Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Сивас

7
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Grey

12
  • черный
  • серый
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49019
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, экокожа черная

6
  • серый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, черный

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Элевен, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Элевен, велюр коричневый

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная

6
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Фотография товара Стул Тилль, букле, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, букле, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, букле, коралловый

10
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Стул Тони, серый, полубарный

95
  • серый
  • синий
Фотография товара Стул Шотти черный/велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Шотти черный/велюр серый

5
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул барный Ханна иск.замша бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ханна иск.замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул барный Ханна иск.замша бежевый

11
  • темно-серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул К5, венге, букле ПРО 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, венге, букле ПРО 5, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, венге, букле ПРО 5

12
  • бежевый, серый
  • черный, темно-коричневый
  • коричневый, белый
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс скуар, бежевый

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Стоун, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стоун, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стул Стоун, зеленый

6

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Полукресло Джеймс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Полукресло Джеймс

95
Фотография товара Кресло Балатон, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, синий, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, синий

49
Фотография товара Кресло Swan, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Swan, натуральная кожа

50
Фотография товара Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 900

Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый

35
Фотография товара Кресло Zero Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 830
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Серый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло Joy Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Joy Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 530
Оптовая цена

Кресло Joy Сетка Черный

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный

5
  • белый, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Марко , голубой, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , голубой

11
  • коричневый
  • Кресло Марко , голубой
  • синий
  • серый
Настоящее фото товара Кресло Эмоушн, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990

Кресло Эмоушн, темно-бежевый, черный

7
В пути 1049 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, синий

15

Товар в корзине

Кресло Филадельфия велюр черный
Кресло Филадельфия велюр черный
от 17 890
31 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Элевен, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Элевен, велюр коричневый

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул Дарк, велюр Дансо 100, морилка черная

6
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Фотография товара Стул Тилль, букле, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, букле, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, букле, коралловый

10
В наличии 23 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности