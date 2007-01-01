Характеристики товара
Описание
Кресло регулируемое Филадельфия черное обивка из велюра
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина775 мм
- Глубина700 мм
- Высота1110 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет