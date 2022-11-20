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Кресло-качалка Ariella, серый

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Характеристики товара

Описание

Веранда. Пение птиц, голубое небо. Солнечные зайчики прыгают по полу. Что ещё добавить к этой прекрасной картине? Кресло-качалку Ariella! Заманит, убаюкает и унесёт вас в мир грёз. Так чудесно плыть вместе с облаками, погрузившись в мягкость его футонов. В нём можно отдохнуть, уютно устроившись с чашкой чая. Почитать сказку ребёнку или укачать малыша. Придумать новый рецепт, связать шарф, сочинить стих, проговорить час-другой с близким – всё, что приносит вам радость! Кресло-качалка со съемным чехлом-подушкой. Требует сборки.

Размер упаковки: 97*64*46 см.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина890 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Материалметалл, дерево, экокожа
  • Цветсерый

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